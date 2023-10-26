«У Ришо так и поставлено — штрихами, позами». Навиславская — о программе Семененко

Хореограф группы Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская рассказала о произвольной программе Евгения Семененко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

– По произвольной программе «Ромео и Джульетта» пока создаётся такое впечатление, что первая часть из-за множества четверных немного пустовата…

– Потому что прыгать надо.

– Так было специально поставлено, или же в процессе возникли какие-то упрощения?

– Всё это ставил Бенуа Ришо, он удивительно работает в принципе. Я видела сама, как он ставил, также есть много записей, как создавались программы для Ромы Хамзина, для Агаты Петровой и для Жени. Бенуа сам по себе высокий, красивый, у него такие линии, что можно даже ничего не танцевать. У него так и поставлено – какими-то штрихами, позами. Там нет той хореографии, пластики, которой я всё время гружу Женю, или которую даёт Никита Михайлов, когда ставит, всё разнообразно, выразительно. Бенуа ставит на внутреннем содержании. И нельзя сказать, что Женя не делает, всё, что поставлено, он делает (улыбается).