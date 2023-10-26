Александра Трусова — о пяти четверных на ОИ-2022: только так я могла выиграть

Александра Трусова в эфире проекта «Что там в миксте?» на «Okko Спорт» рассказала, не жалеет ли она о том, что пошла на пять четверных на Олимпиаде-2022.

«Абсолютно не жалею. Могу сказать, что мне предлагали после того, как я упала с акселя в короткой программе, убрать сальхов в произвольной. На что я сказала: «Конечно же, нет». Во-первых, я считала, что это единственный шанс выиграть. Единственный — сделать пять четверных. Для меня это выглядело так: я должна сделать пять в любом случае.

На момент проката, когда я сделала четыре и, заезжая на пятый четверной, я, честно, думала о том, чтобы не прыгать. Но в итоге решила, что никогда в жизни себе не прощу. Сделать четыре и не пойти в пятый — для меня это почти невозможно, поэтому я пошла», — сказала Трусова в интервью.