Александра Трусова — об ОИ-2022: я часто проигрывала короткую, считала, что можно догнать

Фигуристка Александра Трусова рассказала, какие у неё были мысли после четвёртого места по итогам короткой программы на Олимпиаде-2022.

«Да никаких. У нас был выходной. Я очень часто проигрывала короткую в своей жизни и один раз была 12-я, потом третья, поэтому место в короткой программе меня никогда не смущало. Да, хорошо, когда ты выигрываешь, у тебя есть запас, конечно, так спокойнее. Но всегда можно догнать, я всегда считала, что в произвольной можно легко догнать, тем более знала, какой у меня контент», — сказала Трусова в интервью на «Okko Спорт».

Напомним, по сумме двух программ Александра Трусова стала серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года в Пекине, уступив первое место Анне Щербаковой.