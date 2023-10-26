Трусова: было бы хорошо и интересно поучаствовать ещё и в командном турнире ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании, российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как принимали решение о том, кто будет участвовать в командных соревнованиях на Олимпиаде.

«Я на самом деле этого всего не знаю. Мне кажется, всем хочется поучаствовать в командном турнире. Находиться даже на олимпийском льду — это особенные ощущения. Поэтому чем больше, тем лучше. Было бы хорошо и интересно поучаствовать ещё в командном.

Со мной конкретно никто это не обсуждал. Нам это было известно уже там. Так даже не сказали. Это было как-то по факту. Что сейчас короткая — вывешивают: «Камила». Ну, Камила. Потом произвольная — вывешивают: «Камила». В день произвольной в команднике я также откатала произвольную с пятью четверными чисто», — сказала Трусова в интервью на YouTube-канале «Okko Спорт».