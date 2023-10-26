Хореограф Навиславская рассказала о сотрудничестве академии Эйфмана с учениками Мишина

Заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана, педагог по пластической выразительности и актёрскому мастерству в группе Алексея Николаевича Мишина Елизавета Навиславская рассказала о сотрудничестве академии и группы Мишина.

«История была такая – Алексей Николаевич говорит: «Елизавета, нам нужны ещё какие-то люди со стороны». Потому что даже когда мы вместе с ним смотрим на одного ребёнка, то он видит одно, я второе, тренер по скольжению – третье, и чем больше этих взглядов, тем, собственно, лучше. Мы не противоречим друг другу, мы по-разному смотрим. В прошлом году была экскурсия группы Мишина в академию, художественный руководитель приходил сюда, на шоу-программах свой приз Борис Яковлевич (Эйфман. — Прим. «Чемпионата») отдал Лизе Туктамышевой.

Технически содействовала я, потому что меня и там и тут передают, а фактически это просто взаимный интерес двух людей – Эйфмана и Мишина. Алексей Николаевич предложил собрать консилиум, чтобы люди со стороны посмотрели. Приходили художественный руководитель академии, зав. отделением начальной школы, и я ещё приглашала действующего артиста и педагога Дмитрия Луговкина, который сейчас ведёт свой актёрский курс в институте кино и телевидения.

Они приходили, отсматривали все программы, отдельно разговаривали с каждым мальчиком по каждой постановке. Всегда полезно от кого-то со стороны услышать то, что тебе уже 10 раз сказали, это всегда производит другое впечатление. Во всём. Для них это был такой этапный момент – конец июля-начало августа: обкатать программы, показать их насмотренному, требовательному зрителю – это всегда полезно», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.