«Точно бы ничего не меняла». Александра Трусова — об участии в Олимпиаде-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова ответила на вопрос о том, хотела ли бы она что-то для себя изменить в процессе участия в Играх в Пекине (Китай).

«Точно бы ничего не меняла. А если бы вернулась, то только в момент, когда, наверное, приезжали. Это такое просто воспоминание. Когда приезжали, это было незабываемое ощущение. Вернулась бы также в момент, когда первый раз вышли на лёд и на показательные. Хорошо, ещё в миг, когда катала произвольную. То есть четыре таких запомнившихся мне момента, в которые я бы вернулась. Но, конечно, ничего не меняла бы», — сказала Трусова в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО.