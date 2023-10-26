«Надо кататься в удовольствие». Трусова — о том, чему научилась у Соколовской

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова рассказала, чему научилась за год тренировок в группе Светланы Соколовской.

Трусова тренировалась у Соколовской в сезоне-2022/2023, после чего на данный момент больше не выступает в соревнованиях.

«Основное — надо кататься в удовольствие. Наверное, в моей жизни часто было так, что я каталась для чего-то: для достижения целей, чтобы прыгнуть вот это, откатать чисто. Для удовольствия у меня, наверное, было редко. Я люблю фигурное катание, если что. Я люблю кататься. Но в удовольствие считаю, что это другое. Это когда ты просто наслаждаешься тем, что находишься на льду. Наверное, сейчас я катаюсь в удовольствие. А катаясь тогда, я каталась для результата», — сказала Трусова в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО.