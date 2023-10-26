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Александра Трусова: детки так смотрят, как будто я могу им что-то волшебное сказать

Александра Трусова: детки так смотрят, как будто я могу им что-то волшебное сказать
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, рассказала, как пробует себя в роли детского тренера.

В текущем сезоне Александра выступает в шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и поддерживает форму в его академии.

«Я сейчас иногда с детками катаюсь. Мне просто интересно, они так смотрят, как будто я могу им что-то волшебное сказать и у них сразу всё получится. Но это так. Понятно, что большинство спортсменов пробуют тренировать. Даже те, кому, может быть, сначала не хочется, потом они всё равно это пробуют.

Я смотрю на юниорок. Есть девочки, за которыми я слежу», — сказала Трусова в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО.

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