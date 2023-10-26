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Фигуристки ЦСКА лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России среди юниоров

Фигуристки ЦСКА лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России среди юниоров
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Две ученицы тренера Екатерины Моисеевой из школы ЦСКА возглавляют турнирную таблицу третьего этапа юниорской серии Гран-при России в Красноярске после короткой программы. Лидирует София Дзепка, которая после чистого проката потеряла балл, не удержав равновесие в концовке на заключительном аккорде. Второе место занимает Милана Лебедева. Замыкает тройку Надежда Понтелеенко — ученица Олега Татаурова из Петербурга.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. 3-й этап. Красноярск
Девушки. Короткая программа

1. София Дзепка (Москва) – 70,30.
2. Милана Лебедева (Москва) – 67,51.
3. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 66,64.
4. София Ермолова (Санкт-Петербург) – 64,28.
5. Варвара Кравчина (Москва) – 63,57.
6. Олеся Пермякова (Московская область) – 62,11.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию -2023/2024 доступны в Okko.

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