Александра Трусова рассказала, какой представляет свою свадьбу

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО, ответила на блиц-вопросы о личном.

— Семья или карьера?

— Семья, конечно.

— Пышная свадьба или скромная роспись в ЗАГСе?

— Вообще и так, и так. Естественно, пышная. Вопрос в том, что я хочу на роспись одно платье, потом другое, третье. А так пышное, если выбирать.

В сезоне-2022/2023 Трусову связывали романтические отношения с олимпийским чемпионом в команде Марком Кондратюком, однако перед новым сезоном стало известно, что фигуристы расстались, хотя сами они официально не подтвердили эту информацию.