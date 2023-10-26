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Александра Трусова рассказала, какой представляет свою свадьбу

Александра Трусова рассказала, какой представляет свою свадьбу
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании 19-летняя российская фигуристка Александра Трусова, которая пропускает соревновательный сезон-2023/2024, в программе «Что там в миксте?» на YouTube-канале ОККО, ответила на блиц-вопросы о личном.

— Семья или карьера?
— Семья, конечно.

— Пышная свадьба или скромная роспись в ЗАГСе?
— Вообще и так, и так. Естественно, пышная. Вопрос в том, что я хочу на роспись одно платье, потом другое, третье. А так пышное, если выбирать.

В сезоне-2022/2023 Трусову связывали романтические отношения с олимпийским чемпионом в команде Марком Кондратюком, однако перед новым сезоном стало известно, что фигуристы расстались, хотя сами они официально не подтвердили эту информацию.

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