Коган заявил, что Валиева примет участие в Гран-при России в Казани, несмотря на слушания

Генеральный директор ФФККР Александр Коган высказался об участии фигуристки Камилы Валиевой в Гран-при России в Казани.

«Мы здесь не о Казани говорим, а о Красноярске, но я отвечу на этот вопрос. В планах у неё никаких изменений нет, потому что на самом деле это не совпадает со слушаниями. Слушания пройдут 9-10 ноября, а этап начнётся 11 ноября. Камила настаивает на своём участии именно на том этапе, где она была посеяна», — рассказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее в ФФККР сообщили, что Валиева внесена в список для участия в этапах Гран-при России в Казани (с 10 по 13 ноября) и Москве (с 24 по 27 ноября).

Напомним, слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Камилы проходили с 26 по 28 сентября в Лозанне (Швейцария). Мероприятие состоялось в закрытом режиме. Позже стало известно, что слушания возобновятся 9 и 10 ноября.