«Результат был справедлив». Коган — о словах Косторной про судейство

Генеральный директор ФФККР Александр Коган высказался о работе судей на этапе Гран-при в Омске.

«Насчёт комиссии по этики я не могу ответить, потому что этим занимается комиссия по этике. Будет рассматривать, не будет рассматривать — в данном случае это не моё персональное дело.

Что касается судей с разбросом в оценках — у нас на то и сидят семь или девять судей, чтобы каждый из них имел своё мнение. Наверное, фан-база у нас такова, что мы всё время пытаемся найти виноватых: то одного судью, то другого, то всех вместе. Вы знаете, что есть элементы, которые прекрасно видны первому судье, а есть элементы, которые лучше видны седьмому или девятому судье, потому что это выполняется перед ними — вот и появляется разброс в оценках. Эти разбросы обсуждаются коллегией судей. Мало того, сначала они обсуждаются на специальных митингах, которые называются круглый стол, после окончания каждого вида. Мы не считаем, что там были какие-то реальные нарушения. Мало того, считаем, что результат был справедлив. Надеемся, что в парном катании у Алёны что-то получится», — рассказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.