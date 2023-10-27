Коган — о приостановке карьер фигуристами: у нас появляются и новые звезды

Гендиректор ФФККР Александр Коган прокомментировал многочисленные приостановки карьер в сборной.

«Прежде всего необходимо помнить, что топовые спортсмены, особенно те, которые получили все звания, возможно, понимают, что самое сложное — это не выступать на соревнованиях. В нашем последнем разговоре с Лизой Туктамышевой как раз обсуждалась эта проблема. Они все с удовольствием готовы выступать на любых наших соревнованиях. Но для того, чтобы выступать на соревнованиях и на равных бороться со спортсменами, которые ежедневно готовятся, им необходимо ежедневно вкладывать свой труд на тренировках. Наверное, тяжёлая монотонная тренировочная работа и является тем триггером, который дает им знак, что, может быть, лучше отдохнуть, поучаствовать в шоу.

Безусловно, то, что делает федерация, я думаю, вы видите. У нас появляются новые звёзды, новые звёздочки. И теперь уже новые звезды ничем не хуже в техническом плане, чем предыдущие. Не забудьте о том, что мы совместно со спортсменами, с тренерами вели их к этой известности. Это безостановочный процесс. Я не могу сказать, что у нас очень многие спортсмены вдруг приостановили свою карьеру. Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но я думаю, что мы с вами увидим сильнейших спортсменов, по интересу не уступающих всем остальным», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.