Гендиректор ФФККР прокомментировал многочисленные снятия с этапов Гран-при

Гендиректор ФФККР Александр Коган дал комментарий по поводу снятий фигуристов с этапов Гран-при. Коган объяснил это спортивной составляющей.

«Мы пытались, чтоб на каждом этапе были спортсмены из сборной команды страны, но, к сожалению, как вы знаете, фигурное катание — это не только искусство, но и спорт. Как и в любом виде спорта, бывают травмы, не всегда позволяющие участвовать в соревнованиях, которые намечены. Будем надеяться, что всех, кто сейчас объявлен для участия в Гран-при в Красноярске, мы увидим в ближайшие два дня», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, участие в этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 не принимает действующая чемпионка России в женском одиночном катании Софья Акатьева.