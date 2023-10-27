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Две юниорки заявили четверные прыжки на произвольную программу этапа ГП России

Две юниорки заявили четверные прыжки на произвольную программу на этапе Гран-при России, который в настоящий момент проходит в Красноярске. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург), тренирующаяся у Олега Татаурова, включила в программу тулуп, а Милана Лебедева (Москва), занимающаяся у Екатерины Моисеевой, заявила сальхов.

Напомним, после короткой программы Лебедева занимает второе место, а Понтелеенко – третье. Лидирует София Дзепка. Произвольную программу фигуристки откатают сегодня, 27 октября.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск

Девушки. Короткая программа.

1. София Дзепка (Москва) – 70,30.

2. Милана Лебедева (Москва) – 67,51.

3. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург) – 66,64.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.