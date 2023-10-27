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Гендиректор ФФККР прокомментировал сокращение этапов Гран-при для танцоров и пар

Гендиректор ФФККР прокомментировал сокращение этапов Гран-при для танцоров и пар
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Гендиректор ФФККР Александр Коган объяснил решение сократить этапы Гран-при для танцоров и пар. По словам Когана, это было сделано с целью повышения конкуренции среди спортсменов.

«По четыре этапа для танцоров и пар — этого вполне достаточно. Мы обсуждали итоги прошедших этапов и прекрасно понимаем, что если размазать кашу по тарелке, того эффекта не будет. А если мы сконцентрируем достаточное количество сильных спортсменов на одних соревнованиях, то увидим реальную борьбу. Нам нужна реальная конкуренция и повышение качества наших спортсменов. Для этого мы такие сокращения и делаем.

Вы прекрасно знаете, что наши шесть этапов соответствуют стандартной системе подготовки сильнейших фигуристов — не мы её придумали. Эта система подготовки приводит к нашим победам — по ней готовились всё время», – передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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