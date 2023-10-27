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София Дзепка стала победительницей Гран-при России среди юниоров в Красноярске

София Дзепка стала победительницей Гран-при России среди юниоров в Красноярске
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В Красноярске завершилась произвольная программа у юниорок. Победительницей соревнований стала София Дзепка (Москва), лидировавшая и после короткой программы. Второй стала Милана Лебедева (Москва). Тройку сильнейших замкнула Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга. Лебедева и Понтелеенко были второй и третьей после короткой программы соответственно.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск
Девушки. Итоговое положение:

1. София Дзепка – 205,65.
2. Милана Лебедева – 193,43.
3. Надежда Понтелеенко – 190,97.
4. Варвара Кравчина – 184,30.
5. Олеся Пермякова – 180,41.
6. Мария Котова – 178,20.
7. Мария Шаталова – 176,95.
8. Екатерина Кольцова – 176,46.
9. Айсель Зацарная – 175,91.
10. София Ермолова – 173,22.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Девушки. Произвольная программа
27 октября 2023, пятница. 08:45 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
205,65
2
Милана Лебедева
Москва
193,43
3
Надежда Понтелеенко
Санкт-Петербург
190.97

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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