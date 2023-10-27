София Дзепка стала победительницей Гран-при России среди юниоров в Красноярске

В Красноярске завершилась произвольная программа у юниорок. Победительницей соревнований стала София Дзепка (Москва), лидировавшая и после короткой программы. Второй стала Милана Лебедева (Москва). Тройку сильнейших замкнула Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга. Лебедева и Понтелеенко были второй и третьей после короткой программы соответственно.
Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск
Девушки. Итоговое положение:
1. София Дзепка – 205,65.
2. Милана Лебедева – 193,43.
3. Надежда Понтелеенко – 190,97.
4. Варвара Кравчина – 184,30.
5. Олеся Пермякова – 180,41.
6. Мария Котова – 178,20.
7. Мария Шаталова – 176,95.
8. Екатерина Кольцова – 176,46.
9. Айсель Зацарная – 175,91.
10. София Ермолова – 173,22.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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