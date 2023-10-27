София Дзепка стала победительницей Гран-при России среди юниоров в Красноярске

В Красноярске завершилась произвольная программа у юниорок. Победительницей соревнований стала София Дзепка (Москва), лидировавшая и после короткой программы. Второй стала Милана Лебедева (Москва). Тройку сильнейших замкнула Надежда Понтелеенко из Санкт-Петербурга. Лебедева и Понтелеенко были второй и третьей после короткой программы соответственно.

Фигурное катание. Гран-при России. Юниоры. Третий этап. Красноярск

Девушки. Итоговое положение:

1. София Дзепка – 205,65.

2. Милана Лебедева – 193,43.

3. Надежда Понтелеенко – 190,97.

4. Варвара Кравчина – 184,30.

5. Олеся Пермякова – 180,41.

6. Мария Котова – 178,20.

7. Мария Шаталова – 176,95.

8. Екатерина Кольцова – 176,46.

9. Айсель Зацарная – 175,91.

10. София Ермолова – 173,22.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.