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Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
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Гендиректор ФФККР высказался о призовых фигуристов

Гендиректор ФФККР высказался о призовых фигуристов
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Гендиректор (ФФККР) Александр Коган рассказал, что все суммы призовых с прошлого сезона было решено оставить, так как это является стимулом для многих фигуристов.

«Вы знаете, что в этом сезоне мы оставили все суммы призовых, несмотря на сложности — и на юниорских, и на взрослых этапах. Это, кстати, возвращаясь к мотивации спортсменов. Для многих из них это очень серьёзная мотивация. И многие в прошлому году, да и в этом остались, чтобы эту мотивацию реализовать», — передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Ранее Коган объяснил причину того, что между этапами Гран-при в Красноярске и Казани будет недельный перерыв.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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