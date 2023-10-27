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«Думал, это ужас». Фигурист Колесников — о разнице тренировок у Соколовской и Тутберидзе

«Думал, это ужас». Фигурист Колесников — о разнице тренировок у Соколовской и Тутберидзе
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Фигурист Николай Колесников, рассказал об отличиях тренировочного процесса у Светланы Соколовской, под руководством которой он сейчас занимается, и Этери Тутберидзе. По словам Колесникова, он уже привык ко всем изменениям.

«На самом деле раньше у меня были [такие] тренировки — первая начиналась днём, а сейчас где-то в 10:45. Первое время было непривычно, как-то прям думал, что это ужас. Но потом достаточно быстро привык. В общем, всё хорошо сейчас. Атмосфера в группе крутая. Марк и Саша мне подсказывают, бывает. Я смотрю на них и стремлюсь к их уровню. Бывало, замечания по прыжкам делали или говорили: «Да что ты так волнуешься, иди и делай». Очень ценно для меня», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
27 октября 2023, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
244.71
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
239.58
3
Николай Колесников
Москва
236.73
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