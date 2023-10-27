Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Спортивные пары. Короткая программа
Начало прямой трансляции
11:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бронзовый призёр ЮГП в Красноярске Колесников высказался о работе с Авербухом

Бронзовый призёр ЮГП в Красноярске Колесников высказался о работе с Авербухом
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Николай Колесников высказался о своём выступлении на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. По итогам соревнований Николай занял третье место.

«Подготовка сбилась, потому что я приехал на сборы совсем с другим настроем — начал кататься, а потом у меня начались проблемы с коленом. Пришлось остановиться, пропустить довольно-таки много. И подготовка к этому старту была очень сложная, очень много работал. Рад такому результату.

Короткую программу поставил Илья Авербух, произвольную решили оставить с прошлого сезона. С Ильёй Изяславовичем очень круто. Он меня очень хорошо знает, знает мой стиль. Очень быстро поставил мне эту программу, мне она очень нравится. Её нужно катать с душой. Это Лунная соната.

Бывали ли прокаты лучше, чем сегодня с тремя квадами? Да, потому что мне непозволительно падать с тройного лутца. Буду работать, улучшать и прыжки, и катание, и вращения. Потихоньку прибавляем нагрузку, всё потихоньку», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Юноши. Произвольная программа
27 октября 2023, пятница. 11:45 МСК
Окончено
1
Эдуард Карартынян
Краснодарский край
244.71
2
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
239.58
3
Николай Колесников
Москва
236.73
Материалы по теме
Эдуард Карартынян одержал победу на этапе юниорского Гран-при России в Красноярске
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android