Бронзовый призёр ЮГП в Красноярске Колесников высказался о работе с Авербухом

Фигурист Николай Колесников высказался о своём выступлении на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. По итогам соревнований Николай занял третье место.

«Подготовка сбилась, потому что я приехал на сборы совсем с другим настроем — начал кататься, а потом у меня начались проблемы с коленом. Пришлось остановиться, пропустить довольно-таки много. И подготовка к этому старту была очень сложная, очень много работал. Рад такому результату.

Короткую программу поставил Илья Авербух, произвольную решили оставить с прошлого сезона. С Ильёй Изяславовичем очень круто. Он меня очень хорошо знает, знает мой стиль. Очень быстро поставил мне эту программу, мне она очень нравится. Её нужно катать с душой. Это Лунная соната.

Бывали ли прокаты лучше, чем сегодня с тремя квадами? Да, потому что мне непозволительно падать с тройного лутца. Буду работать, улучшать и прыжки, и катание, и вращения. Потихоньку прибавляем нагрузку, всё потихоньку», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.