Фигурист Угожаев: на прыжковом ЧР поменялись правила, буду делать флип и лутц

Николай Угожаев дал комментарий после выступления на третьем этапе юниорской серии Гран-при России в Красноярске. По его итогам он показал второй результат. Также Николай высказался о предстоящем прыжковом чемпионате России. Он пройдёт в декабре.

«Как оцениваю результат? Нормально — могло быть и лучше, могло быть и хуже. После короткой был третьим, поэтому пришлось отыгрываться — почти получилось. Это не самый важный старт в сезоне, но надо стараться всегда всё делать, конечно.

Что пошло не так в короткой программе? Не знаю, вечером не очень хорошо перестроился на часовой пояс. Когда мы прилетели, то очень рано уснули. В этот день катать, а в предыдущий в то же самое время мы уже спали. Акклиматизация. На произвольную уже получше выходил в плане подстройки ко времени.

Короткую было проще катать в Уфе, произволку – здесь. Интересно получается. Теперь надо собрать воедино хорошую короткую и произвольную. Получается, что либо то не очень, либо это.

Не сбивают ли сложные образы по ходу проката? Иногда бывает, но сейчас уже не очень. Сначала было тяжело, а потом нормально.

Мне проще приезжать заранее. В среду мы в пять утра прилетели, и весь день перед короткой был свободный. Это лучше, чем приехать в ту же среду, но в семь вечера. Когда есть свободный день, можно отдохнуть, восстановиться, ноги в форму привести. Стараюсь перестраиваться под местное время, потому что разница в четыре часа всё-таки большая. Если буду ложиться в четыре утра, вообще не высплюсь (улыбается).

Дальше — прыжковый чемпионат России. Пока особо не знаю, где буду выступать, Первенство России ещё не скоро. Хочу поучаствовать в прыжковом турнире и, может быть, выступлю на каких-то всероссийских стартах по мастерам — хотелось бы совмещать. С этого года правила в прыжковом турнире поменялись. Теперь нельзя делать два одинаковых прыжка, так что в первой попытке, наверное, буду делать лутц, а во второй — флип. Либо наоборот — как пойдёт. Пока ещё не начинал готовиться к этому турниру», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.