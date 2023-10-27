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«Гуменник нашёл выход и показал то, что хотел». Фигурист Ефремов — о скандале с Rammstein

«Гуменник нашёл выход и показал то, что хотел». Фигурист Ефремов — о скандале с Rammstein
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Фигурист Дмитрий Ефремов высказался о скандале, который разразился из-за выступления Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России под песню группы Rammstein.

«Поверхностно знаю об этом. Я видел, как Петя готовился, видел, как он был заряжен и хотел показать всё, что он сделал. Мне кажется, в моменте прокатов его так подкосила эта история. Не хотел влезать внутрь этого, политика и спорт не должны смешиваться никаким образом, музыка – это музыка.

Петя нашёл выход и показал то, что хотел. Я считаю, что у него классно всё получается и будет получаться ещё лучше. Как хороший фигурист и артист Петя может классно кататься под любую музыку, но здесь добавляются ещё и его эмоции, он делает всё с огоньком», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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