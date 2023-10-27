Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Танцы на льду. Ритм-танец
Начало прямой трансляции
15:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Солист Ледового театра — о работе с Бережной: дай бог такого руководителя каждому

Солист Ледового театра — о работе с Бережной: дай бог такого руководителя каждому
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Дмитрий Ефремов, который на протяжении многих лет работает с олимпийской чемпионкой 2002 года в парном катании Еленой Бережной в шоу и в качестве тренера в её школе, высказался о её профессиональных качествах.

«Дай бог такого руководителя с её терпением каждому. Её отношение ко всему, что касается происходящего на площадке среди артистов и за её пределами, стоит очень многого. Я достаточно давно и хорошо знаю Елену Викторовну, поэтому мне очень просто с ней работать. Всегда находим какие-то компромиссы», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее Ефремов высказался о скандале, который разразился из-за выступления Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России под песню группы Rammstein.

Материалы по теме
«Концерты — самое крутое, что может быть». Фигурист-рокер помогал Гуменнику с Rammstein
Эксклюзив
«Концерты — самое крутое, что может быть». Фигурист-рокер помогал Гуменнику с Rammstein
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android