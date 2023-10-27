Евгения Медведева — о татуировке: поставить себе точку где-нибудь на сисе, актив обеспечен

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева в своём шоу на YouTube «БеС», гостем которого стала стендапер Зоя Яровицына, показала татуировку на своей груди.

Женя: У меня тоже есть татуха. Маленькое сердечко (смеётся).

Зоя: Это как в «Друзьях», когда Фиби точку себе просто поставила.

Женя: Да! Это примерно то же самое. И причём у меня была такая задумка — значит, я набила такая татуху…

Зоя: Но я бы её прям татухой бы не называла, конечно.

Женя: И я написала в «Телеграме»: ребята, я набила тату. Там такие варианты были! Столько комментариев! Поднять актив, реально – поставить себе точку где-нибудь на сисе, и актив обеспечен. Я только больше, чем через полгода, показала: ребят, расслабьтесь, никакого партака на жопе у меня нет, всё в порядке.