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Каори Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Канаде

В Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» стартовал второй этап Гран-при ISU. Лучший результат в короткой программе у женщин показала японка Каори Сакамото. Её соотечественница Рино Мацуике стала третьей. Между ними в протоколе расположилась Ким Чхэ Ён из Южной Кореи.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада

Женщины

Короткая программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 75,13.

2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 70,31.

3. Рино Мацуике (Япония) — 66,29.

4. Одри Шин (США) — 65,19.

5. Линдси Торнгрен (США) — 61,99.

6. Старр Эндрюс (США) — 61,07.

7. Ринка Ватанабэ (Япония) — 57,52.

8. Мэдлин Шизас (Канада) — 57,44.

9. Кайя Райтер (Канада) — 55,82.

10. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 52,17.

11. Лара Наки Гутманн (Италия) — 50,00.

12. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 41,65.

Произвольная программа стартует в 23:15 по московскому времени 28 октября.

Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.