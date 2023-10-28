Каори Сакамото выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Канаде

В Ванкувере на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» стартовал второй этап Гран-при ISU. Лучший результат в короткой программе у женщин показала японка Каори Сакамото. Её соотечественница Рино Мацуике стала третьей. Между ними в протоколе расположилась Ким Чхэ Ён из Южной Кореи.
Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада
Женщины
Короткая программа
1. Каори Сакамото (Япония) — 75,13.
2. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 70,31.
3. Рино Мацуике (Япония) — 66,29.
4. Одри Шин (США) — 65,19.
5. Линдси Торнгрен (США) — 61,99.
6. Старр Эндрюс (США) — 61,07.
7. Ринка Ватанабэ (Япония) — 57,52.
8. Мэдлин Шизас (Канада) — 57,44.
9. Кайя Райтер (Канада) — 55,82.
10. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 52,17.
11. Лара Наки Гутманн (Италия) — 50,00.
12. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 41,65.
Произвольная программа стартует в 23:15 по московскому времени 28 октября.
Трансляции Гран-при ISU по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
- 28 октября 2023
-
02:00
-
00:07
- 27 октября 2023
-
22:49
-
22:30
-
21:32
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:30
-
16:09
-
14:37
-
14:32
-
14:21
-
14:16
-
13:56
-
13:47
-
13:24
-
12:59
-
12:47
-
12:41
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:54
-
11:35
-
10:11
-
10:04
-
09:49
-
09:44
-
09:33