Гуменник не стал общаться с журналистами после сорванной короткой программы в Красноярске

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник отказался общаться с журналистами после неудачного проката короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России.

Напомним, Гуменник сорвал все прыжковые элементы: упал с четверного лутца, с четверного сальхова и потерял каскад, а также с ошибкой приземлил тройной аксель.

Гуменник не вышел в пресс-зону, сказав журналистам, что сделает это завтра, после произвольной программы.

Стоит отметить, что Гуменник впервые презентовал свою короткую программу на официальном старте, она поставлена под кавер на группу Rammstein.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.