Зонов — о промежуточном 3-м месте: удивлён результатом, это мой первый этап ГП по взрослым

Российский фигурист Фёдор Зонов прокомментировал промежуточное третье место на третьем этапе Гран-при России, который проходит в Красноярске.

«Это мой первый этап Гран-при по взрослым, новые эмоции. Очень понравилась поддержка зрителей, это было очень приятно. Обычно на юниорских соревнованиях поменьше народа. Было очень приятно, спасибо. Эмоции от проката смешанные. Я недоволен, что упал с риттбергера и каскад сделал в тройки. Обычно делаю нормально каскад. Риттбергер — бывают помарки, но в последнее время, да и сегодня и на тренировке, и на разминке, я ни разу ошибку не допустил. Было обидно, когда я упал, завтра буду исправлять.

Завтра у меня два риттбергера, аксель и всякое по мелочи. Не особо интересное. Но потихоньку усложняемся. Скоро будет ещё сложнее всё. Со временем будем сложно кататься (смеётся). Формулировка предложений на уровне!

Понятное дело, удивлён результатом. Я и откатал нечисто — понял бы, если бы откатал чисто, тогда можно бы было это понять, а сейчас полная неожиданность для меня, вообще не ожидал», — передаёт слова Зонова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.