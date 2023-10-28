Алиев — о КП на 3-м этапе ГП: тренер сказал, есть за что целовать и есть за что поругать

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал тот факт, что является промежуточным лидером 3-го этапа серии Гран-при России. Судьи оценили его короткую программу в высокие 100,45 балла.

«По поводу старта, начиная от разминки и до «сейчашнего» момента, — разминка выдалась неожиданная для меня. Было немного нервов, немножко потряхивало меня, как на Олимпиаде 2018-го с моей знаменитой рукой. Но при этом всём ничего не помешало выступить достойно. Было очень много помарок, думаю, эти нервы были видны в середине программы, когда на маленьких шажочках спотыкался и чувствовал какой-то дисбаланс. Но на основные элементы, прыжки, благодаря которым зарабатываются большие баллы, это не повлияло, чему я очень рад.

Дал установку перед прокатом «заземлиться» и выстрелить в самом прокате. Очень доволен тем, что получилось так откатать. Дорожку мне поставили третий уровень — сегодня, наверное, первый раз увидел судей в самой дорожке, хотел и пытался улыбаться им, немного заигрывать. Но это сказалось на том, что не слышал музыку. Где-то казалось, что спешу, где-то — что опаздываю. Из-за этого пришлось выбросить микросвязующие шаги в дорожке. Но само настроение от старта у меня хорошее и позитивное. Как сказал тренер, есть за что целовать, есть за что пожать руку, есть за что поругать», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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