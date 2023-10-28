Бойкова и Козловский захватили лидерство на 3-м этапе Гран-при России после проката КП

В Красноярске спортивные пары представили свои короткие программы в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Лучшим выступлением судьи признали прокат подопечных Этери Тутберидзе, чемпионов Европы 2020 года Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Судьи оценили его в 74,52 балла.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 74,52 балла.

2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 72,05.

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 71,81.

4. Дарья Бояринцева/Роман Плешков – 65,94.

5. Таисия Собинина/Денис Ходыкин – 63,40.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.