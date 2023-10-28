Агаева лидирует после короткой программы на 3-м этапе ГП России, ученица Тутберидзе — 8-я

В Красноярске женщины представили свои короткие программы в рамках третьего этапа серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Лучший результат в КП продемонстрировала москвичка Мария Агаева, её прокат судьи оценили в 70,91 балла.

Стоит отметить, что ученица Этери Тутберидзе 17-летняя Майя Хромых, вернувшаяся к соревнованиям после паузы из-за травмы, заняла по итогам КП лишь восьмое место. Она упала с тройного лутца.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины. Короткая программа

1. Мария Агаева — 70,91 балла.

2. Анна Фролова — 70,75.

3. Елизавета Куликова — 68,18.

4. Вероника Яметова — 66,97.

5. Софья Важнова — 64,34.

6. Екатерина Анисимова – 64,28.

7. Арина Кшецкая – 62,69.

8. Майя Хромых – 62,06.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.