Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
01:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Майя Хромых прокомментировала неудачный прокат КП на 3-м этапе Гран-при России

Майя Хромых прокомментировала неудачный прокат КП на 3-м этапе Гран-при России
Комментарии

Ученица Этери Тутберидзе 17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, вернувшаяся к соревнованиям после паузы из-за травмы, прокомментировала свой прокат короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Хромых заняла по итогам КП лишь восьмое место, она упала с тройного лутца.

«Конечно, очень расстроилась, что каскад не получился. Есть сожаления о том, как я на него поехала — сразу поехала неуверенно, сомневалась. Так и прыгнула. Конечно, завтра буду настраиваться, буду стараться откатать хорошо программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше», — сказала Хромых в эфире «Первого канала».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Невероятная потеря! Ученица Тутберидзе ошиблась и вылетела из тройки сильнейших. LIVE
Live
Невероятная потеря! Ученица Тутберидзе ошиблась и вылетела из тройки сильнейших. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android