Майя Хромых прокомментировала неудачный прокат КП на 3-м этапе Гран-при России

Ученица Этери Тутберидзе 17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, вернувшаяся к соревнованиям после паузы из-за травмы, прокомментировала свой прокат короткой программы на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске. Хромых заняла по итогам КП лишь восьмое место, она упала с тройного лутца.

«Конечно, очень расстроилась, что каскад не получился. Есть сожаления о том, как я на него поехала — сразу поехала неуверенно, сомневалась. Так и прыгнула. Конечно, завтра буду настраиваться, буду стараться откатать хорошо программу. Проанализирую ошибки и пойду дальше», — сказала Хромых в эфире «Первого канала».

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.