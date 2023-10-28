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Неудачный прокат Майи Хромых в короткой программе на 3-м этапе Гран-при России

Неудачный прокат Майи Хромых в короткой программе на 3-м этапе Гран-при России
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Ученица Этери Тутберидзе 17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, вернувшаяся к соревнованиям после паузы из-за травмы, допустила в короткой программе на третьем этапе Гран‑при России техническую ошибку. Хромых заняла по итогам КП лишь восьмое место, она упала с тройного лутца. За свой прокат спортсменка получила лишь 62,06 балла.

Майя Хромых завершала прокаты женщин. Ученица Этери Тутберидзе выбрала для своей короткой программы песню Селин Дион Ashes. Фигуристка начала с прекрасного двойного акселя, затем она приземлила тройной флип, а вот на тройном лутце упала и потеряла каскад. В остальном Майя тоже не была так хороша, как раньше. Видимо, состояние после травм ещё не оптимальное.

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