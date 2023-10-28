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Александра Степанова — о проблеме с костюмом: ожерелье было прямо по шее и душило меня

Александра Степанова — о проблеме с костюмом: ожерелье было прямо по шее и душило меня
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Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала о проблеме с тяжёлым ожерельем – деталью костюма партнёрши в ритм-танце.

Степанова и Букин захватили лидерство после первого дня соревнований на третьем этапе серии Гран-при России, который проходит в Красноярске.

«Ой, это ожерелье, я не знаю, сколько оно весит килограммов, но оно реально такое увесистое, и мы даже его чуть-чуть расширяли, потому что до этого оно было прямо по шее и душило меня. На контрольных прокатах казалось ещё нормально, но потом мы вышли на показательные, и я поняла, что надо переделывать. Реально к этой штуке надо привыкнуть», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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