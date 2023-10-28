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Гран-при России по фигурному катанию: результаты соревнований 28 октября

Гран-при России по фигурному катанию: результаты соревнований 28 октября
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В первый день третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске спортсмены показали короткие программы. Лидерство захватили Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Мария Агаева и Александра Степанова/Иван Букин.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Красноярск
Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев – 100,45.
2. Александр Самарин – 93,92.
3. Фёдор Зонов – 80,38.
4. Илья Яблоков – 78,67.
5. Пётр Гуменник – 70,41.
6. Егор Рухин – 68,72.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 74,52.
2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 72,05.
3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 71,81.
4. Дарья Бояринцева/Роман Плешков – 65,94.
5. Таисия Собинина/Денис Ходыкин – 63,40.

Женщины. Короткая программа

1. Мария Агаева — 70,91.
2. Анна Фролова — 70,75.
3. Елизавета Куликова — 68,18.
4. Вероника Яметова — 66,97.
5. Софья Важнова — 64,34.
6. Екатерина Анисимова – 64,28.
7. Арина Кшецкая – 62,69.
8. Майя Хромых – 62,06.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,26 балла.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,61.
3. Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко – 76,13.
4. Софья Шевченко/Андрей Ежлов – 71,44.
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 71,42.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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