Гран-при России по фигурному катанию: результаты соревнований 28 октября

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В первый день третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске спортсмены показали короткие программы. Лидерство захватили Дмитрий Алиев, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Мария Агаева и Александра Степанова/Иван Букин.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Красноярск

Мужчины. Короткая программа

1. Дмитрий Алиев – 100,45.

2. Александр Самарин – 93,92.

3. Фёдор Зонов – 80,38.

4. Илья Яблоков – 78,67.

5. Пётр Гуменник – 70,41.

6. Егор Рухин – 68,72.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 74,52.

2. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 72,05.

3. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 71,81.

4. Дарья Бояринцева/Роман Плешков – 65,94.

5. Таисия Собинина/Денис Ходыкин – 63,40.

Женщины. Короткая программа

1. Мария Агаева — 70,91.

2. Анна Фролова — 70,75.

3. Елизавета Куликова — 68,18.

4. Вероника Яметова — 66,97.

5. Софья Важнова — 64,34.

6. Екатерина Анисимова – 64,28.

7. Арина Кшецкая – 62,69.

8. Майя Хромых – 62,06.

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,26 балла.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд – 79,61.

3. Аннабель Морозов/Игорь Ерёменко – 76,13.

4. Софья Шевченко/Андрей Ежлов – 71,44.

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 71,42.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.