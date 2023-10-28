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Ни одна из фигуристок не заявила ультра-си в произвольную программу в Красноярске

Стал известен прыжковый контент, который покажут фигуристки в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в Красноярске. Ни одна из участниц не заявила элементов ультра-си.

Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых, которая занимает восьмое место после короткой программы, пойдёт на два двойных акселя, каскад тройной флип — тройной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – двойной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц.

В заявке лидера соревнований Марии Агаевой тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной флип, двойной аксель (сольный и в каскаде с тройным тулупом), каскады тройной лутц – тройной тулуп и тройной лутц – двойной тулуп – двойной тулуп.

Занимающая второе место Анна Фролова планирует исполнить каскады тройной риттбергер – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, два двойных акселя (сольный и в каскаде с тройным сальховом через ойлер), тройной лутц, тройной флип и тройной риттбергер.