Сота Ятамото выиграл канадский этап Гран-при ISU, Шайдоров — пятый

Сегодня, 29 октября, в Ванкувере (Канада) на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» проходит второй этап Гран-при ISU-2023/2024. Заключительным событием дня стала произвольная программма среди мужчин. Победителем, как и в короткой программе, стал японец Сота Ямамото.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада

Мужчины

Итоговые результаты

1. Сота Ямамото (Япония) — 258,42 в сумме (168,56 в произвольной программе).

2. Као Миура (Япония) — 257,89 в сумме (177,09 в произвольной программе).

3. Маттео Риццо (Италия) — 246,01 в сумме (171,02 в произвольной программе).

4. Кадзуки Томоно (Япония) — 245,12 в сумме (163,49 в произвольной программе).

5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 241,65 в сумме (162,47 в произвольной программе).