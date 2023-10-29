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Сота Ятамото выиграл канадский этап Гран-при ISU, Шайдоров — пятый

Сота Ятамото выиграл канадский этап Гран-при ISU, Шайдоров — пятый
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Сегодня, 29 октября, в Ванкувере (Канада) на арене «Дог Митчелл Тандербёрд» проходит второй этап Гран-при ISU-2023/2024. Заключительным событием дня стала произвольная программма среди мужчин. Победителем, как и в короткой программе, стал японец Сота Ямамото.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Второй этап. Ванкувер, Канада
Мужчины
Итоговые результаты

1. Сота Ямамото (Япония) — 258,42 в сумме (168,56 в произвольной программе).
2. Као Миура (Япония) — 257,89 в сумме (177,09 в произвольной программе).
3. Маттео Риццо (Италия) — 246,01 в сумме (171,02 в произвольной программе).
4. Кадзуки Томоно (Япония) — 245,12 в сумме (163,49 в произвольной программе).
5. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 241,65 в сумме (162,47 в произвольной программе).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2023/24. Этап 2, Ванкувер, Канада
Мужчины. Произвольная программа
29 октября 2023, воскресенье. 05:37 МСК
Окончено
1
Сота Ямамото
Япония
258.42
2
Као Миура
Япония
257.89
3
Маттео Риццо
Италия
246.01
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