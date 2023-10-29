Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные дуэты: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 29 октября, стартуют соревнования взрослых на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Красноярске на арене «Кристалл». Заключительным событием дня станут выступления танцевальных дуэтов.

Произвольный танец начнётся в 14:30 мск.

В ритм-танце лучшей парой оказались Александра Степанова и Иван Букин.

Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.