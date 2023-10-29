Гран-при России по фигурному катанию, танцевальные дуэты: во сколько начало, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 29 октября, стартуют соревнования взрослых на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2023/2024 в Красноярске на арене «Кристалл». Заключительным событием дня станут выступления танцевальных дуэтов.
Фигурное катание. Гран-при России-2023/24. Этап 3, Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
29 октября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось
Произвольный танец начнётся в 14:30 мск.
В ритм-танце лучшей парой оказались Александра Степанова и Иван Букин.
Всего в рамках турнира будет шесть этапов: Уфа, Омск, Красноярск, Казань, Самара и Москва. Отметим, что в этом году не будет Суперфинала. Вместо него состоится Спартакиада сильнейших в Магнитогорске, за путёвки на которую и будут бороться спортсмены на протяжении всех этапов. Спартакиада пройдёт с 15 по 18 февраля 2024 года.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
Комментарии
- 29 октября 2023
-
09:03
-
09:00
-
08:00
-
07:39
-
07:00
-
06:00
-
05:36
-
04:09
-
01:20
-
00:52
- 28 октября 2023
-
22:28
-
21:55
-
19:45
-
18:58
-
18:31
-
18:12
-
17:52
-
17:42
-
16:59
-
16:52
-
16:48
-
16:40
-
16:38
-
16:30
-
16:29
-
16:16
-
15:47
-
15:23
-
15:15
-
15:10
-
14:54
-
14:44
-
14:43
-
14:31
-
13:40
Партнерский контент