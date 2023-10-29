Гуменник: понравилось работать с Глейхенгаузом и Тутберидзе, быстро поставили программу

Победитель финала Гран-При России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал о постановке программы с Даниилом Глейхенгаузом и Этери Тутберидзе.

«‎Когда мы первый раз списались, я у Даниила Марковича попросил какой-нибудь яркий и сильный образ, чтобы мне было легко его показывать, чтобы я мог все эмоции передать. Ещё хотелось, чтобы не была музыка, которая была у всех. Я приехал в Новогорск, он включил мне Дориана Грея — мне понравилась идея, музыка, и сомнений не было. Я пошёл смотреть фильм, и после просмотра начали ставить. Я работал с Даниилом Марковичем в первый раз, мне понравилось, всё профессионально сделано. Этери Георгиевна тоже с ним работала вместе. Они очень быстро мне поставили, почти всё с первой попытки получалось. Под мои ноги. Где-то конечно иногда было неудобно — тогда меняли. Но в целом все заходы мне подошли»‎, — передаёт слова Гуменника из микста корреспондент «‎Чемпионата»‎ Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.