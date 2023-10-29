Пётр Гуменник: тренировка в 8 утра по Красноярску – для меня слишком. Я очень плохо встаю

Серебряный призёр чемпионата России – 2023, победитель прошлогоднего финала Гран-при России Пётр Гуменник прокомментировал прокат своей произвольной программы на 3-м этапе Гран-при России, который позволил ему с 8-го место подняться на 3-е.

«Много думал, как буду катать произвольную, в голове её катал по-разному. Размышлял о том, почему может «не толкать» на прыжках, сделал для себя выводы. Отдохнуть получилось не очень хорошо, потому что тренировка в 8 утра по Красноярску – это для меня слишком. Я очень плохо встаю — помнится, на чемпионате России два года назад даже проспал одну тренировку, как раз в Красноярске было. Тут хотя бы не проспал», — сказал Гуменник в эфире «Первого канала».

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