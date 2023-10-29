Алиев — после победы: моё тело нужно поместить в баню, чтобы банщик меня отхлестал

Чемпион Европы 2020 года российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал победу на третьем этапе серии Гран-при, который прошёл в Красноярске.

«Первое место есть первое место, я его принимаю, каким бы оно ни было. Сегодня откатался неудачно, хотя на самом деле поначалу думал, что всё пойдёт иным образом. Когда я открываю первый прыжок, четверной тулуп, в целом он придаёт мне уверенности, и я дальше еду более-мене слаженно. Но, наверное, небольшое ожидание шестого стартового номера — тренер видел, что «сгорел» я по ходу соревнования, какой-то резерв сил уходил на то, чтобы держать себя в рамках, не давать раскиснуть.

В прокате потерялся после тулупа, на который заходил не как обычно — были иные мысли, а надо было как в тренировочном процессе спокойно и уверено заходить, наотмашь. Досадно, что присутствуют такие помарки по типу двойного лутца, ещё каких-то «косых» моментов, которых не должно быть. Но есть первое место. Конечно, баллами я недоволен, но рад, что завершился сегодняшний турнир. Сил не осталось, тяжело подходили к этому этапу, смена часовых поясов. Тело моё нужно поместить в баню и взять банщика, чтобы он моё тело отхлестал», — сказал Алиев в эфире «Первого канала».

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