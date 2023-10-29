Самарин: у меня была другая ПП. Она поиграла секунд 30, и я услышал крик, ор Соколовской

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, 25-летний российский фигурист Александр Самарин прокомментировал завоевание серебра на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске.

«Во-первых, огромное спасибо всем, кто в этом задействован — моей команде, тренерскому коллективу, нашей федерации и, само собой, зрителям, болельщикам. Потому что эмоции, которые идут в программе — это от них, они заряжают, хочется их порадовать. Когда они поддерживают, то разрыв всего происходит. Очень рад был кататься.

Было лучше, чем на контрольных прокатах, но это первый старт. Из критичных ошибок — падение. Второй лутц не получился, но два лутца нужно вкручивать. В тренировках дело. Стрессовые моменты нужно отработать, но возможность есть. Когда, как не сейчас, пойти на всё, что планируется, когда сделал задел в короткой? Второй момент — аксель. Один из грубых моментов, но без жёстких срывов. Шёл на всё, двигаемся, набираем форму. По сравнению с контрольными прокатами разница есть. Да, баллов немного, прокат далеко не идеальный, но работаем.

История робота в произвольной программе? Планировалась другая произвольная программа. Сделали музыку, вышли на лёд, поставили тренеру, Светлане Владимировне (Соколовской), послушать. Музыка поиграла секунд 30 — крик, ор. Вечером сказали: утром вы начинаете ставить новую программу, работайте. После заминки бегаю, попалась третья часть, Sweet Dreams. Она меня так зацепила, и дальше уже мы сели в номере с Никитой (Михайловым), начали думать. Я невзначай включил, и вокруг меня уже и образ, и пятое-десятое», — сказал Самарин в эфире «Первого канала».

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