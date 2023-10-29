Самарин: никогда не жил фигурным катанием, сейчас хочу, чтобы программы заводили зрителей

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, российский фигурист Александр Самарин рассказал о мотивации оставаться в спорте, а также поделился ощущениями во время начала проката.

«‎Я в начале сезона ещё сказал об этом на контрольных прокатах. У меня никогда не было такого, чтобы я жил фигурным катанием, и сейчас хочу получить удовольствие, насладиться этим моментом. Катаюсь, чтобы услышать зрителей, увидеть улыбку у нашей Федерации, которая сидит и тоже смотрит, анализирует, отмечает какие-то моменты. Ты едешь и ловишь контакт — это очень здорово, классно. Таких моментов не так много, когда можешь кайфануть. В начале проката у тебя стресс, волнение, но по итогу, когда ты уже втягиваешься, особенно, когда есть плоды твоей работы, очень приятно.

Сейчас я хочу, чтобы программы заводили зрителей, всплескиваться самому»‎, — передаёт слова Самарина из микста корреспондент Чемпионата Яна Левхина.

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