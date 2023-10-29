Алиев: раньше катались до 30 лет, а сейчас уже в 11 прыгают четверные прыжки

Чемпион Европы 2020 года по фигурному катанию, россиянин Дмитрий Алиев высказался на тему омоложения фигурного катания.

«‎Рано или поздно к этому всё придет, я думаю. Просто откиньте 15 лет назад — все катались в 25-30 лет, кто-то и до 35 катался. Это было нормой, тогда не такая тенденция была с четверными. А сейчас девочки в 11 лет уже прыгают четверные прыжки.

Я вот недавно думал над этим. Всё равно вся жизнь — это какой-то прогресс в любом деле. Корреспонденция, спорт, кино, любая индустрия — там прогресс. И вот Илья Малинин, например, прыгает единственным в истории четверной аксель. Он задрал планку. Рано или поздно кто-то этот аксель тоже прыгнет. Он задрал планку, и теперь кто-то будет к ней стремиться. Найдётся один, найдётся второй, найдётся третий. И всё, и так будут постепенно с каждым разом ускоряться и ускоряться в любом деле.

Нужно ли на этом концентрироваться? На мой взгляд, не надо ориентироваться на это, нужно кататься, пока разрешают, пока можешь, и принимать, осознавать то, что сзади есть молодые ребята, которые давят на пятки. Я не буду думать: «Ну всё, вот ребята там молодые...» Если я катаюсь, значит, надо соответствовать и знать, что ребята молодые давят на пятки. Просто принимать это и оставаться спортсменом. Когда уже поймёшь, что всё, ступор, наверное, стоит задуматься»‎, — передаёт слова Алиева из микста корреспондент Чемпионата Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.