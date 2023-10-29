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Фигурист Артём Грицаенко ответил на вопрос, считает ли себя профеминистом

Фигурист Артём Грицаенко ответил на вопрос, считает ли себя профеминистом
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Российская спортивная пара Елизавета Осокина и Артём Грицаенко прокомментировали завоевание серебра на 3-м этапе серии Гран-при России.

Осокина: было сегодня волнительно, но уже уверенности побольше, чем вчера. Эмоционально сегодня выложились, на что работали, то и показали сегодня.
Грицаенко: согласен, ничего добавить не могу. Было волнительно, переживали. Было видно, как я переживал. Допустил ошибки, которых можно было избежать очень легко. Но голову не исправишь. Я удовлетворён оценками, оценки мне больше проката понравились.
Осокина: будем работать над этим больше, на стартах более уверенно выходить.
Грицаенко: с каждым стартом будем поувереннее, как было в том сезоне. Основная тема программы по музыке, по песне — поётся, что мир мужчин, и мужчины сделали то, сделали это, сделали всё, миром правят мужчины. Но в конце мы показываем, что женщины делают большую часть работы, потому что поддержка – это огромная работа, и без поддержки женщины мужчина бы ничего не добился.
Считаю ли я себя профеминистом? Как я могу дать ответ на такой вопрос, когда 24/7 провожу с партнёршей? Без её помощи я бы и сюда не приехал, и не выступал бы и ничего бы не занял. О чём может идти речь?

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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