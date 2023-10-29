Хромых: новые штучки в голове появляются, голова совсем другая, не как раньше

17-летняя российская фигуристка Майя Хромых рассказала об изменениях в себе после перерыва в полтора года из-за длительного восстановления после травмы, а также прокомментировала своё первое выступление после возвращения на лёд.

«‎Очень сложно выступать после такого перерыва. Очень быстро отвыкаешь, очень долго к этому привыкаешь, какие-то новые штучки у тебя появляются. Поэтому я думала, что будет намного легче, что я так же приду, настроюсь, откатаюсь как раньше, а оказалось что всё совсем не так. Голова другая стала, как раньше уже не будет. Какие штучки? В голове штучки новые появляются, с которыми непонятно как бороться. И это решается через долгое время, через тренировки.

Чего не хватило сегодня? Не то что физической формы. Ехала я нормально. Не хватило концентрации. Начала придумывать себе какие-то ненужные вещи, получится — не получится, начала вспоминать свои старые ошибки, чтобы сейчас их не совершить, в итоге пошла и на голову приземлилась (смеётся)»‎, — передаёт слова Хромых корреспондент «‎Чемпионата»‎ Яна Левхина.

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