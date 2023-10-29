Хромых: рада, что всё налаживается, на данный момент фигурное катание — моя жизнь

Подопечная Этери Тутберидзе 17-летняя фигуристка Майя Хромых поделилась эмоциями от возвращения к выступениям после пропущенного года.

«‎Как настроение? Плачу я в номере, а здесь надо улыбаться. Я рада, что здесь падаю и кувыркаюсь, а не сижу дома и не смотрю это со стороны. Со здоровьем всё хорошо сейчас, всё нормально, тренирую, накатываю, стараюсь. Во время перерыва хотела кататься и выступать как девочки. Я за этим наблюдала, приходила на тренировки то с гипсом, то с поясом, то ещё с чем-нибудь. Я смотрю на них и просто катаюсь, потому что мне нельзя прыгать, а то будет всё хуже. Много плакала дома и переживала. Рада, что сейчас уже всё налаживается потихоньку.

Переключиться на что-то другое? Я поняла, что не могу пока без соревнований жить, без тренировок, без этих эмоций. Поняла, что обязана вернуться, иначе себе этого никогда не прощу. Не то чтобы я чего-то не достигла, просто мне нравится кататься, я не закончила с этим. Не хочу чего-то достичь, а хочу кататься — мне это нравится. На данный момент фигурное катание — моя жизнь, и мне было очень сложно без этого»‎, — передаёт слова Хромых корреспондент «‎Чемпионата»‎ Яна Левхина.

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