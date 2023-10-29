Хромых: цель восстановить четверные есть, я верю, что всё можно вернуть

17-летняя российская фигуристка Майя Хромых рассказала о целях, которые она ставит перед собой после возвращения лёд спустя полтора года, которые она пропустила из-за травмы руки.

«‎Цель восстановить четверные есть, но пока что она на втором плане, потому что сейчас нужно вкатать свои программы, чтобы они были стабильные, чтобы на тренировках оставалось время для четверных. Буду восстанавливать — может, не в этом сезоне, а в следующем будут пытаться. Я верю, что можно всё вернуть. Если я это делала, то и дальше смогу»‎, — передаёт слова Хромых корреспондент «‎Чемпионата»‎ Яна Левхина.

Хромых заработала 131,16 баллов и 193,22 балла в сумме после произвольной программы.

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