Анна Фролова выиграла 3-й этап Гран-при России, ученица Тутберидзе Хромых вне топ-3
В Красноярске завершились соревнования женщин в рамках третьего этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Их победительницей стала 18-летняя российская фигуристка Анна Фролова. Второе место заняла представительница Свердловской области Вероника Яметова. Тройку призёров замкнула 15-летняя Мария Агаева.
Стоит отметить, что ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых в данных соревнованиях заняла лишь пятое место.
Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины. Итоги
1. Анна Фролова – 215,55 балла.
2. Вероника Яметова – 211,29.
3. Мария Агаева – 208,91.
4. Елизавета Куликова – 208,74.
5. Майя Хромых – 193,22.
6. Софья Важнова – 192,46.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.
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