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Вероника Яметова рассказала, как прошёл её тренировочный сбор у Светланы Соколовской

Вероника Яметова рассказала, как прошёл её тренировочный сбор у Светланы Соколовской
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16-летняя российская фигуристка Вероника Яметова рассказала об опыте тренировочного сбора в ЦСКА, у Светланы Соколовской.

«Это огромный опыт, я тренировалась со знаменитыми спортсменами — Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев. Конечно, это незабываемо. Я почерпнула много новой информации, подучивали некоторые прыжки. Больше работали со Светланой Владимировной, она очень хороший тренер, может научить хорошему. Что успели подсказать фигуристы Соколовской и Рукавицына? Мы пересекались только на тренировках, а в перерывах мы почти не общались. Они своими делами занимались, а я своими.

Мы с Еленой Арнольдовной (Левковец) прошли большой путь, очень давно я занимаюсь у них, для меня это самые лучшие тренеры. Научили меня всему, везде меня поддерживают, ездят со мной на соревнования. Спасибо им!» — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

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