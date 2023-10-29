Видео ПП Майи Хромых на 3-м этапе ГП России. Она упала и получила менее 150 баллов

17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, неудачно выступила на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске. По итогам соревнований Хромых заняла пятое место, получив от судей в сумме 193,22 балла.
«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео её произвольной программы, за которую она получил от судей 144,80 балла (это первый результат дня).
В рамках программы Хромых исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель, двойной флип, двойной аксель – двойной тулуп и упала с тройного лутца.
Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины. Итоги
1. Анна Фролова – 215,55 балла.
2. Вероника Яметова – 211,29.
3. Мария Агаева – 208,91.
4. Елизавета Куликова – 208,74.
5. Майя Хромых – 193,22.
6. Софья Важнова – 192,46.
Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.