Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео ПП Майи Хромых на 3-м этапе ГП России. Она упала и получила менее 150 баллов

17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, неудачно выступила на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске. По итогам соревнований Хромых заняла пятое место, получив от судей в сумме 193,22 балла.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео её произвольной программы, за которую она получил от судей 144,80 балла (это первый результат дня).

В рамках программы Хромых исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель, двойной флип, двойной аксель – двойной тулуп и упала с тройного лутца.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины. Итоги

1. Анна Фролова – 215,55 балла.

2. Вероника Яметова – 211,29.

3. Мария Агаева – 208,91.

4. Елизавета Куликова – 208,74.

5. Майя Хромых – 193,22.

6. Софья Важнова – 192,46.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.