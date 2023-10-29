Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Танцы на льду. Произвольный танец
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео ПП Майи Хромых на 3-м этапе ГП России. Она упала и получила менее 150 баллов

Видео ПП Майи Хромых на 3-м этапе ГП России. Она упала и получила менее 150 баллов
Аудио-версия:
Комментарии

17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, представляющая тренерский штаб Этери Тутберидзе, неудачно выступила на третьем этапе серии Гран-при России в Красноярске. По итогам соревнований Хромых заняла пятое место, получив от судей в сумме 193,22 балла.

«Чемпионат» рекомендует ознакомиться с видео её произвольной программы, за которую она получил от судей 144,80 балла (это первый результат дня).

В рамках программы Хромых исполнила каскад тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной риттбергер, двойной аксель, двойной флип, двойной аксель – двойной тулуп и упала с тройного лутца.

Фигурное катание. Гран-при России, Третий этап. Женщины. Итоги

1. Анна Фролова – 215,55 балла.
2. Вероника Яметова – 211,29.
3. Мария Агаева – 208,91.
4. Елизавета Куликова – 208,74.
5. Майя Хромых – 193,22.
6. Софья Важнова – 192,46.

Трансляции Гран-при России по фигурному катанию — 2023/2024 доступны в Okko.

Материалы по теме
Степанова/Букин выиграли Гран-при в Красноярске после беременности Саши! Отрыв — 20 баллов
Live
Степанова/Букин выиграли Гран-при в Красноярске после беременности Саши! Отрыв — 20 баллов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android